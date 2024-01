Bűnügy

Lecsaptak a rendőrök, befellegzett a családi drogbizniszeknek - videók

Elfogtak nyolc embert, akiknél kábítószer előállításához szükséges anyagokat és többféle kábítószert - köztük több kilogrammnyi marihuánát, marihuánás csokoládét - találtak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken a police.hu oldalon.



Azt írták, hogy a holland alapanyagokból Magyarországon előállított kábítószerekkel kereskedő bűnbandára az ünnepek előtt csapott le a KR NNI; a két család nyolc tagjával szemben a holland hatóságokkal együttműködve sok bizonyítékot gyűjtöttek össze.



A gyanú szerint a banda 2022 szeptembere óta hozott be Hollandiából amfetaminolajat, amiből aztán - különböző anyagok felhasználásával - amfetamint állítottak elő, majd azt dílereknek továbbértékesítették.

Az illegális drogüzletben a gyanú alapján részt vett az anyán és a fián kívül a férfi felesége, nővére és sógora is, valamint egy másik család három tagja: egy testvérpár és egyikük barátnője.



A tagok egymással csak internetes csevegőoldalakon kommunikáltak és a "hálózatban" mindenkinek meghatározták a szerepét: voltak, akik Hollandiából hozták haza autóval a kábítószert, mások "felütötték" a kábítószer-alapanyagokat és előállították belőlük az árusítható amfetamint, megint mások pedig értékesítették ezeket a dílereknek - írták.



A KR NNI szervezett bűnözés elleni nyomozói más szervezetek bevonásával december 19-én hajnalban fogták el a nyolc gyanúsítottat, valamint kutatásokat is végrehajtottak Budapesten, Székesfehérváron, Szigethalmon, Dunavarsányban és Győrben.



A rendőrök többfajta drogot és különböző, kábítószerek előállításához és porciózásához használatos, droggal szennyezett eszközöket - mérlegeket, nejlontasakokat, mérőedényeket, kanalakat, flakonokat, kannákat, bográcsokat - is lefoglaltak.



A vegyületek listáján szerepel cannabis, amfetamin és számos, kábítószer "felütéséhez" használatos anyag. A kutatások során több kilogrammnyi marihuána is előkerült, sőt még marihuánás csokoládé is - tették hozzá.

A lefoglalt tárgyak között volt egy olyan ötliteres kanna, amiben amfetaminolajat tároltak. Emellett a nyomozók találtak több mint tíz liter olyan kémiai elegyet is, aminek a szakértői vizsgálata még tart, és mivel a reális számítások szerint a feketepiacon egy liter amfetaminolajból hozzávetőleg 3 kilogramm amfetamin állítható elő, így körülbelül több mint 15 kilogramm kábítószert tudtak volna ezen alapanyagokból előállítani, de ennek többszöröse sem kizárt.



A nyomozók a fentieken túl a gyanúsítottaktól lefoglalták a drogcsempészéshez és -terjesztéshez használt gépkocsikat is, illetve mintegy 100 millió forintnyi vagyont.



A négy férfit és a négy nőt kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg. A gyanúsítottak közül három nőt és három férfit bűnügyi őrizetbe vettek és kezdeményezték letartóztatásukat, amit időközben a bíróság el is rendelt - áll a közleményben.