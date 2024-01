Illegális bevándorlás

Litván embercsempészek ügyében tett vádemelési javaslatot a rendőrség

Vádemelési javaslattal zárult a nyomozás három litván embercsempész ügyében, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) az iratokat megküldte a Veszprémi Járási Ügyészség részére - közölte honlapján szerdán a rendőrség.



Felidézték, hogy a bűnszervezet tagjai, Zelenkevic V., Arnoldas G. és Pavel K. a gyanú szerint 2022-ben autókkal szállítottak - magukat indiai, pakisztáni és bangladesi állampolgárnak valló, de személyazonosságukat igazolni nem tudó - migránsokat Magyarországon és Szlovénián keresztül Olaszországba. A beszerzett bizonyítékok alapján a gyanúsítottak 2022 augusztusában legalább négy alkalommal nyújtottak ily módon segítséget összesen több mint száz illegális migránsnak.

Fotó: police.hu

Az egyik esetben Zelenkevic V. Dudaron tett ki autójából 25 külföldit, akiket a közeli erdőben elrejtőzve találtak meg a rendőrök. A másik esetben Zalaegerszegen akarták igazoltatni Arnoldas G.-t, aki a rendőröknek nem állt meg, majd az árokba hajtott, aminek következtében több illegális migráns meg is sérült. Volt olyan eset is, hogy egy kisteherautóban 37-en utaztak, ekkor az autót Pavel K. vezette Szarvasnál - részletezte a rendőrség.



Kitértek arra is, hogy az elkövetői kör azonosításában és további szálak felkutatásában segítséget nyújtott az Europol, valamint a román, szlovén és litván hatóságokkal való együttműködés.



A nyomozók a három litván férfit "az államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva, vagyoni haszonszerzés végett, a csempészett személyek sanyargatásával, bűnszervezetben elkövetett embercsempészés bűntett" miatt hallgatták ki gyanúsítottént, jelenleg mindhárman letartóztatásban vannak - tudatták.



Hozzáfűzték, a KR NNI azt is vizsgálja, történt-e az ügyben egyéb bűncselekmény, illetve más is felelősségre vonható-e az embercsempészés kapcsán.