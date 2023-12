Bűncselekmény

Hamis mosó- és tisztítószergyártókra csapott le a NAV

Hamis mosó- és tisztítószergyártókra csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti nyomozói, és csaknem ötvenmillió forint értékben foglaltak le készpénzt és karórát - közölte a vámhivatal szerdán az MTI-vel.



Azt írták, a jogtulajdonosoknak több mint százmillió forint vagyoni hátrányt okoztak az elkövetők. Az illegális tevékenység több keverőüzemben zajlott, az egyik helyszínen adózatlan cigarettát és kábítószert is találtak pénzügyőrök.

Fotó: NAV

A tájékoztatás szerint a tevékenységet egy büntetett előéletű férfi koordinálta. A férfi irányítása mellett hamis mosószereket, öblítőket, egyéb tisztítószereket kotyvasztottak több budapesti keverőüzemben. A hamis termékek alapanyagait a banda tagjai szerezték be, majd a szereket megrendelésre elkészítették, és továbbértékesítésre eladták.



A pénzügyőrök több mint húsz helyszínen foglaltak le hamis termékeket, illetve a bűncselekmény elkövetését alátámasztó további bizonyítékokat szereztek be. A nyomozók munkáját a MERKUR bevetési egység, informatikusok és bűnjelkezelők segítették.



A közleményben a NAV arra hívta fel a figyelmet, hogy a hamis mosó- és tisztítószerek nem egyeznek meg az eredeti gyártó által előállított termékekkel, tisztítási hatásfokuk nagyban eltérhet a valódi termékekétől, és akár egészségre is ártalmasak lehetnek.