Ellopták a pónilovat az adácsi betlehemből

A polgármester soha nem gondolta volna, hogy valaki egy betlehemből tulajdonítja el a kisállatot. 2023.12.20 08:09 ma.hu

Az adácsi Művelődési ház udvarán található karácsonyi Betlehemből eltulajdonították a pónilovat - közölte a hírt Facebook-oldalán a polgármester, Soha Márton. Az állatot két településsel odébb, Jászárokszálláson találták meg.



"Kérjük, hogy aki látott, hallott valamit, vagy az üggyel kapcsolatban érdemben tud segíteni jelezze felém" - írta keddi reggeli bejegyzésében Soha. A polgármester kedden késő este arról beszélt a Telexnek, hogy felhívására többen is megkeresték, néhány embernek ötlete is volt merre lehet az állat. Előkerült egy videófelvétel is, amin annyi látszik, hogy 21:15 környékén a településen keresztül kergetik a lovat, akit egy fekete Toyotával követtek.



A pónit a szomszédos Vámosgyörkön is látták: a polgármester szerint itt már többen pontosan is tudták, hogy kinél lehet az állat. A nyomok és a lakók észrevételei Jászárokszállásig vezettek, itt egy udvarban elő is került a póniló.

A Heves megyei község polgármestere szerint a gyerekek nagyon várják a lovat a negyedik adventi gyertyagyújtásra. Soha Márton elmondta, hogy a betlehembe a pónit és a szamarat is a saját pénzén vette, hogy közelebb hozzák a karácsonyt. Soha nem gondolta volna, hogy valaki egy betlehemből tulajdonítja el a kisállatot.