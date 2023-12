OMSZ

Drámai életmentés egy fővárosi plázában

2023.12.19 10:55 ma.hu

A szemtanúk azonnal a beteg segítségére siettek, köztük egy szabadnapos orvos is, aki megvizsgálta a beteget, de a férfi már nem lélegzett.

Egy budapesti plázában sétált feleségével az a 70 év körüli férfi, aki hirtelen összeesett múlt héten. A szemtanúk azonnal a beteg segítségére siettek, köztük egy szabadnapos orvos is, aki megvizsgálta a beteget, de a férfi már nem lélegzett. Azonnal értesítették a mentőket és megkezdték az újraélesztést, miközben a mentésirányítás riasztotta a legközelebbi rohamkocsit és egy másik mentőegységet is, akik éppen egy könnyű sérültért érkeztek ugyanabba a bevásárlóközpontba.



A mentők emelt szinten folytatták az ellátást, amihez pár perc múlva a rohamkocsi is csatlakozott és együtt küzdöttek tovább a beteg életéért. Az időben megkezdett mellkasi nyomások végül sikerre vezettek és a férfit stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők - olvasható az OMSZ Facebook-oldalán.