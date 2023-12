Bűnügy

Kábítószer-kereskedelem miatt fogtak el egy kisnyárádi házaspárt

Kábítószer-kereskedelem miatt vettek őrizetbe egy kisnyárádi házaspárt, akik Mohácson és környékén árultak drogot - közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu-n.



Azt írták, hogy a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége december 17-én az M6-os autópálya Szebényi pihenőjében fogta el a kisnyárádi férfit. A TEK munkatársai az autóban 566 gramm kristályos, kábítószergyanús anyagot találtak. A kocsiban ült egy 22 éves pécsi férfi is, akinél szintén drogot találtak.



A nyomozók a 46 éves férfit azzal is gyanúsítják, hogy vasárnap reggel a Kisnyárád és Lánycsók közötti útszakaszon az egyik villanyoszlop mellett drogot rejtett el, illetve a pécsi lakásán megtartott kutatáskor is előkerült fél kiló kábítószer, amit szintén lefoglaltak. A rendőrök a lakásban tartózkodó 46 éves nőt is előállították, majd kihallgatták - tudatta a rendőrség.



A férfi és a felesége ellen - őrizetbe vételük mellett - kábítószer-kereskedelem miatt indult büntetőeljárás, és kezdeményezték a letartóztatásukat. A 22 éves férfi szabadlábon védekezhet, ellene kábítószer birtoklása miatt nyomoznak - ismertette a rendőrség.