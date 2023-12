Bűnügy

Félálomban lévő hároméves kislánya fölött maszturbált a szigethalmi pedofil

Tizenöt év fegyházbüntetésre ítélt a bírság egy szigethalmi férfit, aki gyermekekről gyűjtött pornográf felvételeket; az elsőfokú ítélet ellen a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosításáért fellebbezett.



A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az MTI-nek küldött keddi közleményében azt írta, a Pest Vármegyei Főügyészség 2023 szeptemberében emelt vádat egy korábban már gyermekpornográfia miatt büntetett, 37 éves szigethalmi férfival szemben szexuális erőszak és gyermekpornográfia miatt.



A Budapest Környéki Törvényszék október 19-én kihirdetett elsőfokú ítéletében a férfit bűnösnek mondta ki a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs ellen elkövetett bűncselekményekben, és 15 év fegyházbüntetésre ítélte, valamint végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek részeként 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna. Az elsőfokú bíróság a férfit kizárta a feltételes szabadságra bocsátásból.



Az ítéleti tényállás szerint az akkor még házas férfit 2022-ben az internetről letöltött, majd kommentekkel ellátva megosztott 5, többek között 12. életévet be nem töltött gyermek nemiségét súlyosan szeméremsértő módon ábrázoló, nemi vágy felkeltését célzó képet. Emellett 2022 szeptemberében kihasználva, hogy 3 éves kislányával egyedül volt otthon, az esti lefekvés után félálomban lévő gyermeke felett önkielégítést és más szexuális tevékenységet végzett, erről videófelvételt is készített. A férfi telefonján 2022 októberében még további 58, gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló felvételt is talált és lefoglalt a rendőrség.



Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész a büntetés súlyosításáért, míg a vádlott és védője annak enyhítéséért fellebbezett. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezéssel egyetértve terjesztette elő indítványát a büntetés súlyosításáért a Fővárosi Ítélőtáblához.



Az időközben elvált elkövető letartóztatásban várja büntetőügye másodfokú befejezését.