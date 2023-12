Bűncselekmény

Csaknem kilencszáz pár hamis lábellit foglalt le a NAV a nyíregyházi piacon - videó

A nyíregyházi piacon 862 pár hamis márkájú lábbelit - köztük sportcipőket, papucsokat és bakancsokat - foglaltak le a pénzügyőrök - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán a Facebook-oldalán.



A közlemény szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vásáron egy távol-keleti árus standjára figyeltek fel, akinek a pultján kiterített és beárazott termékek csupán "fedőáruk" voltak.



Az asztal mögött és alatt elrejtett árukat a világmárkák jogosulti képviselői is megvizsgálták, és megállapították, hogy azok mindegyike hamisítvány, a védjegyek tulajdonosainak engedélye nélkül hozták forgalomba - írták.



Miután a pénzügyőrök lefoglalták a hamis árut, iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt eljárást indítottak - közölték.



A vámhivatal a bejegyzésében felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepek közeledtével egyre többször bukkannak fel hamis áruk a piacon, és a bőrrel közvetlenül kapcsolatba kerülő anyagok - ruházati cikkek, sminktermékek vagy parfümök - akár veszélyes összetevőket is tartalmazhatnak.



"A hamis termékek kiszűrése a piacról azért is fontos, mert amellett, hogy jelentős károkat okoznak a gazdaság szereplőinek, a vásárlókra nézve egészségügyi és minőségi kockázatot is jelentenek" - olvasható a közleményben.



A címlapfotó illusztráció.