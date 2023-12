Erőszak

Svájcban prostituáltakat futtató nőt és férfit tartóztattak le Pécsen

Egy férfi és egy nő letartóztatását rendelte el a Pécsi Járásbíróság, amiért az egymással élettársi kapcsolatban élő pár tagjai nőket kényszerítettek prostitúcióra Svájcban. A rendőrség a férfit kábítószer-kereskedelemmel is gyanúsítja.



A Pécsi Törvényszék MTI-hez eljuttatott hétfői közleményében azt írták, hogy a férfit és a nőt kétrendbeli, a sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva, erőszakkal és fenyegetéssel elkövetett emberkereskedelem alapos gyanúja miatt tartóztatták le.



A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsítottak 2022. október 1-jét megelőzően egy ismeretlen személytől 40 ezer forintért "vásárolták meg" az egyik sértett nőt, akit veréssel prostitúcióra kényszerítettek.



A nőt Svájcba vitették sofőrrel, majd a külföldön keresett pénzt Magyarországon át kellett adnia nekik.



Januárban a gyanúsítottak egy férfitől egy másik sértett nőt is "megvásároltak" 400 ezer forintért, akit a gyanúsított férfi szintén rendszeresen bántalmazott, hogy prostituáltként dolgozzon. A sértettet a gyanúsítottak később pénzért adták tovább egy svájci állampolgárnak. A nő az ottani, prostituáltként szerzett bevételét a svájci férfinak adta át, aki azt a gyanúsítottaknak továbbutalta.



Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, a gyanúsítottak és védőik fellebbezést jelentettek be, így a határozat nem végleges.



A rendőrség az eset kapcsán a police.hu-n hétfőn azt írta, hogy a baranyai rendőrök az egymással élettársi kapcsolatban álló, Szalatnak községben élő pár férfi tagját kábítószer-kereskedelemmel is gyanúsítják.



A 45 éves férfi a gyanú szerint novemberben nagy mennyiségű kábítószert vásárolt, hogy azt értékesítse. Az ügyletben egy 48 éves magyarszéki férfi volt a társa, aki az anyagi forrást biztosította. A nyomozók a magyarszéki lakásban kutatást tartottak, amely során droggyanús anyagot találtak és foglaltak le.



A 27 éves nő ellen emberkereskedelem és kényszermunka, a 45 éves férfi ellen emberkereskedelem és kényszermunka, illetve kábítószer-kereskedelem, a 48 éves férfi ellen pedig kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságon - olvasható a police.hu-n.