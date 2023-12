Bűnügy

Megfojtotta élettársát, majd moziba ment a zuglói férfi

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy 34 éves férfival szemben, aki 2022 áprilisában otthonukban, egy veszekedés során megfojtotta az élettársát, miközben a nő 9 éves kisfia a szomszéd szobában volt.



A vádlott 2022 elején ismerkedett meg a sértettel, majd nem sokkal később össze is költöztek abban a XIV. kerületi lakásban, amelyben a nő a korábbi kapcsolatából született, 9 éves gyermekével lakott - közölte a Fővárosi Főügyészség hétfőn az MTI-vel.



A pár együttélését a kezdetektől konfliktusok terhelték, gyakoriak voltak közöttük a viták.



2022. április 3-án délelőtt mindhárman otthon voltak, amikor a vádlott és a sértett ismét összeszólalkozott egymással, tettlegesség azonban ekkor még nem történt. A délutáni órákban a vádlott a könyökével véletlenül megütötte a kisfiú szemét, ami miatt a sértett számon kérte őt, és ennek hevében arcon is ütötte a férfit.



Ezután folytatódott közöttük a veszekedés, amit egy idő után a konyhában folytattak, a kisfiú pedig a szobában maradt, és a vádlott nem is engedte neki, hogy onnan kijöjjön. A vita során a vádlott végül rátámadt a sértettre, megragadta a nyakánál, majd megfojtotta a nőt.



A férfi ezután a csukott ajtón keresztül felszólította a kisfiút, hogy maradjon a szobában, bújjon el, mert hamarosan jön a rendőrség. Ezt követően elhagyta a lakást, és a bejárati ajtót kulccsal bezárta.



A kisfiú egy idő elteltével előjött a rejtekhelyéről, és az előszobában megtalálta az édesanyját, majd telefonon segítséget kért az édesapjától, aki azonnal értesítette a rendőrséget - írták.



A Fővárosi Főügyészség a büntetett előéletű férfit emberölés bűntettével, valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja, és vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza, valamint eltiltást minden olyan foglalkozástól, amelynek révén kiskorúakkal kapcsolatba kerülhetne - áll a közleményben.



A rendőrség korábbi közleménye szerint az emberölés vádlottja, C. Károly a történtek után egy szuperhős-filmre ült be az egyik moziban, itt fogták el a BRFK munkatársai.