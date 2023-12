Bűncselekmény

Több mint tízmillió forintnyi hamis ruhát és rúzst találtak a pénzügyőrök egy román autóban

Több mint 10 millió forintnyi hamis ruhát és rúzst találtak a pénzügyőrök egy román férfi autójában, amit a lepsényi pihenőhelyen ellenőriztek - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.



Az utasokat és csomagokat is szállító külföldi sofőr a pihenőhely egyik épülete mellé megpróbált elrejteni a járőrök elől egy kartondobozt, amely több mint háromszáz, egy ismert luxusmárka logójával ellátott szájfényt rejtett. A raktérben ismert márkajelzésű ruhaneműket is találtak, azok mindegyike hamisítvány volt.



A sofőr a rejtegetési kísérlete ellenére is azt állította, hogy nem tudott a dobozok tartalmáról - tudatta a vámhivatal.



A járőrök a 325 jogsértő terméket lefoglalták, azokkal az elkövető több mint tízmillió forint vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak. A NAV munkatársai iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak eljárást.



A közleményben a vámhivatal arra hívta fel a figyelmet, hogy az ünnepek közeledtével egyre többször bukkannak fel hamis áruk a piacon. Hozzátettek: a hamis termékek kiszűrése azért is fontos, mert azok nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve egészségügyi és minőségi kockázatot jelentenek.