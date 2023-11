Bűnügy

Rohamot kapott a kemecsei szemkinyomó rém áldozata, mentőt kellett hívni hozzá

Csaknem két évvel azután, hogy a kemecsei szemkinyomó rémként elhíresült férfi puszta kézzel megvakította a volt párját, a Nyíregyházi Törvényszéken ítéletet hirdettek az országos felháborodást kiváltó ügyben. 2023.11.30 15:01 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Húsz év fegyházra és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a Nyíregyházi Törvényszék azt a Gy. Attilát, aki puszta kézzel nyomta ki a volt barátnőjének, Gabriellának a szemeit tavaly februárban.



A törvényszék tájékoztatása szerint nem volt bizonyítható az, hogy a férfit az ölési szándék vezérelte volna, ezért felmentették őt a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntett kísérletének vádja alól.



Gy. Attilát életveszélyt okozó testi sértés bűntettében és személyi szabadság megsértésének bűntettében mondta ki bűnösnek a bíróság. A Blikk azt írta, hogy a megvakított 23 éves nő rosszul lett az ítélet hallatán, ezért mentőt hívtak hozzá.



A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség korábban tényleges életfogytiglant kért a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolt többszörös visszaeső férfire.



A vádirat szerint a 35 éves férfi és a fiatal nő 2020 júliusától szerelmi kapcsolatban volt, ami többször megszakadt. Tavaly február elején Gy. Attila többször is felkereste lakóhelyén barátnőjét, hogy béküljön ki vele.

Február 5-én kihívta beszélgetni az udvarra, ott vitába keveredtek. A férfi megragadta a nőt. és a családi ház közelében lévő üres telekre vonszolta, ahol a vádhatóság szerint fojtogatni kezdte azért, hogy megölje. Gabriella próbált védekezni, kiabált és a férfi ujjait is megharapta.



Ekkor a Gy. Attila nagy erővel, puszta kézzel kinyomta a nő mindkét szemgolyóját, amitől a lány elvesztette az eszméletét. A férfi úgy gondolta, hogy az áldozata meghalt, ezért felhagyott a bántalmazással. Gy. Attila már az előkészítő ülésen elismerte a bántalmazást, de azt végig tagadta, hogy ki akarta volna oltani az exe életét.



Az orvosszakértői vélemény, az áldozatot megtaláló tanú, illetve a vádlott vallomása alapján a bíróság nem állapította meg, hogy Gy. Attilát az ölési szándék vezérelte volna, emiatt felmentették őt a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntett kísérletének vádja alól. A Blikk azt írta, hogy a férfit videóhíváson keresztül kapcsolták be a tárgyalóterembe a debreceni börtön parancsnoki épületéből, és az áldozat és a testvére is zokogásban tört ki, amikor meghallották az ítéletet.



Gabriella epilepsziás rohamot kapott a tárgyalóterem elhagyása után és a földre esett. Attól tartottak, hogy lenyeli a nyelvét, ezért mentőt hívtak hozzá. Az ítélet nem jogerős, a vádlott enyhítésért, védője elsősorban eltérő jogi minősítés megállapításáért, másodsorban enyhítésért fellebbezett. Az ügyész három nap gondolkodási időt tartott fenn a nyilatkozata megtételére.