Bűncselekmény

Elítélték a tanárt, aki kiskorú diákjával folytatott szerelmi viszonyt

Nem jogerősen tíz hónap, két évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Püspökladányi Járásbíróság azt a tanárt, aki iskolája kiskorú diákjával folytatott szerelmi viszonyt - tájékoztatta a Debreceni Törvényszék szóvivője szerdán az MTI-t.



Dobó Dénes közlése szerint a bíróság a férfit 18. életévét be nem töltött személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve elkövetett szexuális visszaélésben mondta ki bűnösnek. A férfit véglegesen eltiltotta a bíróság minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelyben 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzik.



A vádlott egy Hajdú-Bihar vármegyei általános iskolában tanított, ahol 2022. január elején egy internetes üzenetküldő szolgáltatáson keresztül vette fel a kapcsolatot a sértettel. A köztük váltott üzenetek eredményeként viszonyuk bizalmas lett, és egyre bensőségesebbé vált.



A vádlott és a sértett 2022 februárjától 2022. március végéig többször találkozott, köztük testi kapcsolat is kialakult. "A vádlott mint a sértett iskolájában tanító tanár, fennálló hatalmi viszonyával visszaélve szexuális cselekményt végzett a kiskorú sértettel" - állapította meg a bíróság.



Az ügyben a bíróság tanúkat, köztük zárt tárgyaláson a sértettet is kihallgatta, valamint meghallgatta az eljárásban kirendelt szakértőt. A bizonyítási eljárás eredményeképpen a bíróság megállapította a vádlott bűnösségét, aki azonban tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el.



Súlyosító körülményt a bíróság a büntetőeljárás során nem tárt fel, ugyanakkor enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott büntetlen előéletű és két kiskorú gyermek eltartásáról kell gondoskodnia.



A döntést az ügyészség tudomásul vette, a vádlott és védője fellebbezést jelentett be.



Az ügy a Debreceni Törvényszéken folytatódik.