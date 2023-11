Bűncselekmény

Fagyási sérülésekkel a lábán küldték óvodába gyereküket a kegyetlen szülők

Kisfiuk fagyási sérüléssel, ápolatlanul ment óvodába, mert a szülők elhanyagolták őt és testvéreit is. Az 5 gyerekes szilsárkányi pár ellen most emelt vádat az ügyészség. Három kiskorú gyereküket veszélyeztették a vádirat szerint, de velük élt két felnőtt gyerekük is. Az anya tagad, szerinte bár nehéz anyagi körülmények közt élnek, mindig figyeltek gyermekeikre.