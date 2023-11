Szörnyű

Búcsúlevelet hagyott a fiú, aki leugrott a Veres Pálné Gimnázium harmadik emeletéről

Kiugrott egy diák a budapesti Veres Pálné Gimnázium egyik emeletéről, és az iskola belső aulájába esett csütörtök délelőtt. A fiú életben van.



"Ma délelőtt egy 9. évfolyamos tanulónk a tanórai szünetben a 3. emeletről a földszinti aulába ugrott. A gyermeket súlyos állapotban kórházba szállították" - áll a gimnázium közleményében.



A Bors megkereste a fiú, L. Máté osztálytársait, akik arról meséltek a lapnak, hogy a fiatal rossz családi körülmények között él, ezért mint mondják, a súlyos sérüléseket szenvedett diák öngyilkosságra készülhetett, búcsúlevelet is hagyott.



Az osztálytársak zárkózottnak írták le a tinédzsert, úgy fogalmaztak, hogy "valami nem volt vele rendben. "



"Mindenkivel elég mogorva volt, ráadásul a poénjai is elég furcsák voltak" - mondták.



A társai arról is beszámoltak a lapnak, hogy a fiú a padján hagyta a búcsúlevelet, a telefonját is odakészítette, hogy könnyedén át tudják majd vizsgálni a készüléket, majd felment a harmadikra és az ott lévő folyosóról kivetette magát.



A levél tartalmáról is tájékoztatták az újságírókat. "Máté azt írta, hogy reméli Isten megbocsát neki, mert tudja, hogy ez súlyos bűn, amit el fog követni. Írta, hogy bocsánatot kér azoktól, akik szerették őt, illetve azt írta, hogy csak az édesanyját szerette és ő hiányozni fog neki. Az igazgatót is megemlítette benne, őt nem kedvelte. Mi azt tudtuk, hogy a családi körülményei nem voltak a legjobbak. Mindig ideges volt az otthoni dolgok miatt, valószínűleg emiatt döntött így. Végül mi is lenéztünk az aulába. Szörnyű látvány volt, mert láttuk lent feküdni a kövön... Azt is, hogy felrakják a hordágyra és elviszik. Nagyon kiborultunk az egésztől" - idézték fel.

A mentők, a rendőrség, a tanuló szülei, a fenntartó és a segítő szakemberek értesítése azonnal megtörtént. A rendőrségi vizsgálat folyamatban van.



"2023. november 23-án 10 óra 51 perckor érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy belvárosi gimnáziumban a belső aulában az egyik emeletről lezuhant egy diák. A fiút a mentők helyszíni ellátás után kórházba vitték. Az eset körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitányság minden részletre kiterjedően vizsgálja, ennek keretében a rendőrök a helyszínen közigazgatási jogkörben szemlét tartottak és adatgyűjtést végeztek. Büntetőeljárás válaszadásunkig nem indult" - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság az Index megkeresésére.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!