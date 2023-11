Bűnügy

Vesztegetéssel vádoltak meg egy orvost pénzért felírt gyógyszerek miatt

Egy gyógyszerfüggő férfi és felesége rendszeresen kérte a háziorvost, hogy írjon fel nekik erős nyugtató-, valamint altató gyógyszereket. 2023.11.22 10:05 MTI

Egy orvos, az asszisztense és két beteg ellen emeltek vádat pénzért felírt erős nyugtatók, illetve hálapénz miatt - tudatta a Pest Vármegyei Főügyészség közleményben szerdán az MTI-vel.



A vád szerint a Ráckevei járás egyik településén egy gyógyszerfüggő férfi és felesége rendszeresen kérte a háziorvost, hogy saját, illetve felesége nevére írjon fel erős nyugtató-, valamint altató gyógyszereket, amelyekért cserébe pénzt ajánlott. Az orvos tudomásával és hozzájárulásával az asszisztense 2022 januárja és 2023 áprilisa között mintegy 500-500 esetben a férfi, illetve a felesége nevére írt fel erős, vényköteles nyugtatót. További mintegy 1000 alkalommal a gyógyszerfüggő férfi rokonai nevére írtak fel ilyen gyógyszereket, ám azokat is a férfi használta fel.



A gyógyszerek felírásáért a férfi rendszeresen fizetett az orvosnak, esetenként az asszisztensnek is.



Az esetek egy részében a gyógyszerfüggő férfit felesége is elkísérte és részt vett a megbeszélésekben és a pénz átadásában.



Továbbá a háziorvos másik hét betegétől fogadott el hálapénzt receptfelírásért, beutalóért, orvosi vizsgálatért, illetve igazolásért.



A Nemzeti Védelmi Szolgálat által felderített ügyben a Pest Vármegyei Főügyészség az orvos és asszisztense ellen többrendbeli, minősített vesztegetés elfogadása, a gyógyszerfüggő beteg és felesége ellen üzletszerűen elkövetett vesztegetés miatt emelt vádat - közölték.