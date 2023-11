Bűnügy

Milliós értékű vadászpuskákat foglalt le a NAV - fotók

Több millió forintos adótartozásának végrehajtását akarta elkerülni egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfi azzal, hogy megpróbálta eltitkolni a vagyonát - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-t.



A NAV közlése szerint a férfi úgy akart megszabadulni az adótartozásától, hogy semmilyen vagyontárgy nem volt a nevén. Ezzel azonban nem sikerült félrevezetnie az adóhatóságot, mert az nemcsak a korábbi ingóság- és ingatlanértékesítéseket látja, hanem más, a vagyonelemeket nyilvántartó hatóságok adatait is - írták a közleményben.



Hozzátették: a férfit a rendőrség nyilvántartása "buktatta le", ugyanis öt lőfegyvere és érvényes fegyvertartási engedélye is volt.



Az információ birtokában az átvizsgált helyszínen milliós értékű fegyverek, távcsövek és lőszerek is előkerültek, amelyeket az adóhatóság munkatársai lefoglaltak.



A NAV közölte: a rejtegetett fegyvereket - amelyek különleges szabályozás alá esnek - bizományos útján értékesítették, hogy mérsékeljék a költségvetésnek okozott hiányt.