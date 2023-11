Bűnügy

Két nőt is megpróbált megerőszakolni egy férfi a Soroksári úton - videó

Vádat emeltek egy többszörösen büntetett 31 éves férfival szemben, aki tavaly július és szeptember között több nőt is megtámadott Budapest IX. kerületében. Kettőt megpróbált megerőszakolni, két másik nőtől pedig, késsel fenyegetve mobiltelefont rabolt - közölte pénteken az MTI-vel a Fővárosi Főügyészség.



A közlemény szerint a vádlott 2022. július 31-én Ferencvárosban, a Soroksári úton lévő egyik szórakozóhely közelében rátámadt egy nőre, egy bokorhoz lökte és meg akarta erőszakolni. A sértettnek sikerült kirántania magát a férfi fogásából és elmenekült.



Pár héttel később a vádlott újra megtámadott egy nőt, aki ellenállt, ezért a férfi többször, nagy erővel ütötte meg őt a fején. Ennek a sértettnek is sikerült elmenekülnie, személyes holmiját, telefonját azonban a vádlott magával vitte.



Ugyanazon a napon a férfi még két nőt rabolt ki a IX. kerületben.



A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség a büntetett előéletű férfit, mint erőszakos többszörös visszaesőt, két rendbeli szexuális erőszak bűntettével, kifosztás bűntettével, súlyos testi sértés kísérletével, felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettével, valamint - egy további bolti lopás miatt - lopás vétségével is vádolja.



A kerületi ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza annak megállapításával, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható - írja a Fővárosi Főügyészség közleménye.