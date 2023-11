OMSZ

Rángatózni kezdett, majd leállt a légzése egy fiatal férfinak egy pesti irodaházban

Drámai küzdelem zajlott tegnap egy pest irodaházban - írja Facebook-oldalán az OMSZ.



Munkahelyén lett rosszul az a 30 év körüli férfi, akihez a VIII. kerületbe kérték a mentők gyors segítségét tegnap. A férfi hirtelen rángatózni kezdett, majd leállt a légzése. Munkatársai megvizsgálták és azonnal riasztották a mentőket, majd a mentésirányító instrukciói szerint megkezdték az újraélesztését. Egyik kollégája még a kihelyezett defibrillátorért is elszaladt, amit így használni is tudtak.



A mentők perceken belül a helyszínre értek és emelt szinten folytatták az életmentést, amit az iroda dolgozói továbbra is mindenben segítettek.



A beteg életéért vívott küzdelem az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően vezetett sikerre, a férfit pedig életveszélyes állapotban szállították kórházba a mentők.