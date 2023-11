Bűnügy

Visszaeső szexuális ragadozót fogtak el Zalaegerszegen

Őrizetbe vettek Zalaegerszegen egy nyáron szabadult férfit, aki egy hét alatt két nőt is megtámadott - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.



A pontos személyleírásnak is köszönhetően a rendőrök kedd délután fogták el a 20 éves férfit, aki a gyanú szerint az elmúlt hét napban egy fiatalkorú lányt és egy nőt is megtámadott Zalaegerszegen.



A férfit szexuális kényszerítés és szexuális erőszak kísérlete miatt hallgatták ki, de a bűncselekmények elkövetését nem ismerte be. Őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.



A férfi júliusban szabadult hasonló jellegű bűncselekmények miatt kiszabott büntetéséből.