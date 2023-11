Bűnügy

Tíz év fegyházra ítéltek egy bolti rablót

A Pesti Központi Kerületi Bíróság - nem jogerősen - 10 év fegyházbüntetést szabott ki egy férfival szemben, aki fél év alatt kétszer rabolta ki ugyanazt a vegyesboltot - közölte a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint a 24 éves férfi 2020. december 30-án délután ment be egy XVI. kerületi vegyesboltba, ahol egy konyhakéssel az üzlet bevételét követelte; a pénztáros félelmében a pénzt átadta, a vádlott a zsákmánnyal elmenekült.



A férfi pontosan hat hónappal később, 2021. június 30-án, ismét a délutáni órákban, ittasan ment be ugyanabba a vegyesboltba. Egyik kezében konyhakést tartva az üzletben eladóként dolgozó nőt felszólította, hogy adja át a kasszában lévő pénzt és ne hívja a rendőrséget.



A nő, miután a férfi távozott, segítségért kiáltott, amire több járókelő is üldözőbe vette a rablót. A férfi menekülés közben a kést egy árokba dobta, majd a bolttól nem messze, egy autóbusz-állomás közelében elesett, ahol a járókelők utolérték és a rendőrök érkezéséig lefogták.



A Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség a férfival szemben kétrendbeli, felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette és kényszerítés bűntettének kísérlete miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra.



A Pesti Központi Kerületi Bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat és 10 év fegyházbüntetésre ítélte. A férfi és védője fellebbezett, így az ítélet nem jogerős - áll a közleményben.