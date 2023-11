Illegális bevándorlás

VMSZ-alelnök: folyamatos rendőri jelenlétre van szükség a szerb-magyar határon

A szerb különleges erők, illetve a rendőrségi egységek folyamatos jelenlétére van szükség a szerb-magyar határon, a lakosság jogosan várja el, hogy őrizzék a biztonságukat - fogalmazott a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) alelnöke, a szerbiai parlamenti párt frakcióvezető-helyettese a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Kovács Elvira a szerbiai migrációs helyzetről azt mondta: egy ideje több rendőr, csendőr van a térségben a terepen. Hozzátette: a VMSZ már 2015 óta hangoztatja, hogy kezelhetetlen az ottani helyzet és "nyilván az elmúlt időszakban csúcsosodott a probléma".



A politikus szerint "a migránsok folyamatosan ott lesznek", és amennyiben esetleg csökkenne egy kicsit a rendőri jelenlét, "ők azonnal jelzik ezt a Belügyminisztériumnak és folyamatosan kérik, hogy kövessék a problémát, gyűjtsék össze a migránsokat és vigyék őket befogadóközpontokba".



Kovács Elvira a kérdésre, hogy meddig maradnak a szerb különleges erők és a rendőri egységek a határon, azt mondta: nagyon régóta kérik a folytonos, fokozott jelenlétüket. Felidézte: kezdetben csak olyan akciók voltak, hogy összegyűjtötték a migránsokat, "volt olyan is, hogy busszal és nagyon nagy számban", aztán elmentek. A rendőrség és a szerb kormány azonban belátta, hogy ez egy állandó probléma, amit folyamatosan kezelni kell - emelte ki.



Mint mondta, a befogadóközpontokat azért állították fel, hogy a migránsok oda kerüljenek, "de ők felbátorodtak, megengedték nekik, hogy szabadon sétáljanak". Emlékeztetett, hogy 2015-ben például "Magyarkanizsa, Horgos, illetve magyar önkormányzati települések voltak a célpontok, majd a Törökkanizsa községhez tartozó Majdány-Rábé". Az ottani lakosság jogosan érezte azt, hogy nincs biztonságban - jegyezte meg.



Szavai szerint "a migránsok szabadon sétálnak különböző településeken, a határ közelében, miközben a jogszabályok szerint dokumentumok nélkül ismeretlenek ezt nem tehetnék meg".



Kezelni kell ezt a helyzetet, hogy ne féljenek az emberek, a lakosság jogosan várja el, hogy biztosítsák a biztonságukat, Szerbia polgárainak a biztonságát - fogalmazott Kovács Elvira.



A műsorban elhangzott: a migrációs helyzet kezelésében Magyarország és Szerbia együttműködik és ez jelentős részben a Vajdasági Magyar Szövetségnek (VMSZ) is köszönhető. Nemcsak azért, mert jelzik a problémát, hanem mert együttműködnek a helyi politikával. Ebben nagyon nagy szerepe volt a hétfőn elhunyt Pásztor Istvánnak, aki a VMSZ elnöke volt és akinek szombati temetésén jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök és Aleksandar Vucic szerb elnök is.



Kovács Elvira úgy fogalmazott, hogy Pásztor István "az életét adta a vajdasági magyar közösségért", és valóban az utolsó napokig küzdött mindazért, ami a politikájuk alapja, hogy nekik a szülőföldjükön kell megmaradniuk, "de ugyanakkor az anyaországgal építve a viszonyt".

Pásztor István az elmúlt tizenhárom évben rengeteget dolgozott azon, hogy a magyar szerb-viszonyok ma "történelmi szinten legyenek" - jelentette ki a párt alelnöke. Hangsúlyozta: folytatniuk kell a munkát.



Kovács Elvira emlékeztetett: Szerbiában szerdán írták ki a parlamenti választásokat. Pásztor István instrukciói alapján elkészült választási programjuk, amelynek pontjai között szerepel a migrációs válság kezelése, Európa jövője, a szuverenitás és nem utolsó sorban a magyar-szerb viszonyok erősítése - tájékoztatott.



"Nekünk itthon Szerbiában, a Vajdaságban kell boldogulnunk" - hangsúlyozta a VMSZ alelnöke.