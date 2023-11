Baleset

Az Ötvenhatosok terén található emlékműben eltévedt gyermeket mentett a Katasztrófavédelem - videó

A szűk helyen nem volt egyszerű beleültetni a már jól begyakorolt hármas hurokba a kisfiút, de mire észbe kapott, már repült is felfelé a tűzoltókhoz. 2023.11.05 11:17 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nyolcadik kerületi tűzoltók a mentés alatt a gyermek nyugalma érdekében nem szűkölködtek a vicces kommunikációtól sem, amelynek eredményeként gyorsan sikerült megmenteni azt a kisfiút, aki az Ötvenhatosok terén található emlékmű vasoszlopai között rekedt szombaton délután és nem találta a kiutat - tájékoztatta a ma.hu-t a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.



A tűzoltókkal közösen próbálta megfejteni, vajon hol mehetett be az egyre sűrűsödő oszloperdőbe, de nem jártak sikerrel. Ekkor a lánglovagok dugólétra segítségével felmásztak az oszlopok tetejére, ahonnan mentőkötelet eresztettek le az egyébként nagyon bátran viselkedő kisfiúhoz.



A szűk helyen nem volt egyszerű beleültetni a már jól begyakorolt hármas hurokba a kisfiút, de mire észbe kapott, már repült is felfelé a tűzoltókhoz.



A további bizalom elnyerése végett a tűzoltóautóba is beülhetett saját maga és a szülei nagy örömére - közölték lapunkkal.



Gratulálunk a mentéshez!