Csalás

OTP Bank: csalók élnek vissza Csányi Sándor nevével a Facebookon

Csalók élnek vissza Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója nevével a Facebookon megjelenő félrevezető hirdetésekben, ezért az elnök-vezérigazgató ismét arra kérte a közösségi oldalak használóit, ne kattintsanak ezekre, ugyanis adathalászok csapdájába kerülhetnek - közölte a bank pénteken az MTI-vel.



Arra is felhívja a figyelmet a bank: Csányi Sándor nem ad befektetési tanácsokat a közösségi oldalon.



Csányi Sándor a bank közleményében arra kéri a közösségi oldalak használóit, legyenek körültekintőek, ne kattintsanak a nevével és fotójával futó hirdetésekre, amelyek azt sugallják, hogy tőle származó befektetési tippet olvashatnak az adott oldalakon, mert ezeket csalók helyezték el. A bank minden esetben megteszi a szükséges jogi lépéseket - tette hozzá.



Az OTP Bank a közleményében hangsúlyozta: az ilyen típusú hirdetések személyiségi jogokat sértenek és több esetben az OTP Bank védjegyeivel való visszaélést is megvalósítanak. Az eljárásokat nehezíti, hogy az elkövetők gyakran külföldről, álnéven tevékenykednek.



A bank felhívja a figyelmet arra is, a hirdetések közös jellemzője, hogy bizalmat próbálnak ébreszteni azáltal, hogy nagy összegű nyereményről, bennfentes pénzügyi információkról, magas hozamot ígérő kriptovalutás befektetésekről írnak. Érdemes gyanakodni, ha az ajánlat túlságosan ideális, ha a csalók sürgetik az adatok megadását, ha szoftvert is telepítenének a készülékre - írták..