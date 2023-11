Bűnügy

Összevertek és kiraboltak egy fiatalt Lajosmizsén - videó

Az elkövető a mellkasán és az állcsontján is megütötte a sértettet, aki az ütésektől az út menti árokba esett. 2023.11.02 10:47 ma.hu

A Kecskeméti Járási Ügyészség rablás és súlyos testi sértés bűntette miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki előbb pénzt követelt a sértettől, majd miután ennek az áldozata nem tett eleget, súlyosan bántalmazta őt és elvette az értékeit.



A vádirat szerint a büntetett előéletű, lajosmizsei férfi - az ügy vádlottja - 2022. augusztus 27. napján a késő délutáni órákban egy lajosmizsei üzlet előtt pénzt követelt egy fiatal férfitól - az ügy sértettjétől -,aki ennek nem tett eleget. Emiatt a két férfi között szóváltás alakult ki. Ezután az elkövető a mellkasán és az állcsontján is megütötte a sértettet, aki az ütésektől az út menti árokba esett. Itt a vádlott a földre szorította és tovább ütötte a sértettet, azért, hogy az értékeit megszerezze. A férfi végül elvette a sértett válltáskáját, amiben 3.000 Ft készpénze és a mobiltelefonja volt.



A vádlott a rablás során olyan súlyosan bántalmazta a sértettet, hogy a férfi nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.



Az elkövetőnek felelnie kell továbbá egy 2022 júliusában történt testi sértés miatt is. Ekkor egy közös italozás során alakult ki szóváltás a vádlott és az ügy másik sértettje között, amely tettlegességig fajult. Ennek során a férfi több alkalommal is megütötte és megrúgta a sértettet, aki súlyos sérüléseket szenvedett.



Az ügyészség a férfit rablás bűntettével, valamint 2 rendbeli súlyos testi sértés bűntettével vádolja és ezért vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza.



A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.



A térfigyelő kamera felvételén a rablás látható.