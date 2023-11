Bűncselekmény

Három évet kapott a volt parancsnok, aki szexre akarta kényszeríteni a beosztottjait

Három év börtönbüntetésre ítélte - nem jogerősen - a Debreceni Törvényszék katonai tanácsa azt a volt katonát, aki parancsnokként hosszabb időn keresztül próbálta rávenni alárendeltjeit a szexuális együttlétre - tájékoztatta a Debreceni Törvényszék szóvivője csütörtökön az MTI-t.



Dobó Dénes közleménye szerint a katonai tanács a vádlottat kétrendbeli szexuális kényszerítés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek. A vádlott legkorábban a kiszabott szabadságvesztés büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Az ítélet nem jogerős, ellene a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség, valamint a vádlott és védője is fellebbezést jelentett be.



Az ítélet szerint a férfi 2019 januárjától - a későbbiekben elöljáróként - ismétlődően, szexuális együttlétre próbálta rávenni az egyik sértettet, amit a nő minden alkalommal elhárított. Az elutasítást követően a század parancsnoka kritizálni kezdte a sértett munkavégzését, és közölte, hogy ezt addig folytatja, amíg a nő nem enged neki.



Miután a sértett mindezek ellenére sem volt hajlandó a vádlottal szexuális kapcsolatot létesíteni, a férfi több alkalommal, különféle, az állományviszonyát is érintő fenyegetésekkel próbálta elérni, hogy a nő tegyen eleget a felszólításnak.



A katona 2021 májusában egy gyakorlat során - majd később többször is - egy másik alárendeltjét is szexuális kapcsolatra próbálta rávenni, és miután a sértett ezt visszautasította, a százados kritizálta a munkáját és azzal fenyegette, hogy el fogja távolítani a honvédségtől.



A katona szolgálati jogviszonya a büntetőeljárás elrendelését követően megszűnt. A vádlott az utolsó szó jogán bocsánatot kért mindenkitől, akit megbánhatott, beleértve a saját családját is - írta a törvényszék szóvivője.