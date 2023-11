Baleset

Hatalmas robbanás volt Budapesten, a TEK is kivonult a helyszínre

Csütörtök hajnalban Budapest XXII. kerületében tűz ütött ki egy műhelyben, majd néhány gázpalack felrobbant. 2023.11.02 07:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Budapesten, egy Diósdi utcai melléképületben kigyulladt egy műhely - írja az ATV. A csaknem nyolcvan négyzetméter alapterületű ingatlan teljes terjedelmében égett, és a tűz átterjedt a mellette lévő lakóház tetejére is.



A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az épületben több propánbutángáz- és hegesztőpalackot is tároltak, amelyek közül néhány felrobbant, a tűzoltók pedig több palackot is kihoztak az épületből.



A Terrorelhárítási Központ (TEK) is kivonult a helyszínre, egy acetilénpalackot a TEK mesterlövésze ártalmatlanított.