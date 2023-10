Bűnügy

Jogerősen felmentették a brutális máriapócsi gyilkossággal vádolt férfit

Jogerősen is felmentették a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének vádja alól a 2010-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Máriapócson történt gyilkosság elkövetésével vádolt férfit.



Bartha Andrea, a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, a korábban meghozott ítélet ellen bejelentett ügyészi fellebbezést visszavonta a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség, így az ítélet jogerőre emelkedett.



A vádirati tényállás szerint a férfi 2010. szeptember 22-én italozáshoz akart pénzt szerezni, ezért bement egy ismerőse ingatlanára, majd a teraszablak szúnyoghálóját kivágva kinyitotta a bukón lévő ablakot és bemászott az előszobába.



A házban alvó férfi felébredt a zajra, magához vett egy riasztópisztolyt, a vádlott azonban elvette tőle és azzal a sértett fejét ötször, nagy erővel, majd még további tizenhat alkalommal megütötte - ismertette a szóvivő.



A támadó a házban talált, ismeretlen összegű készpénzt és a riasztópisztolyt magához véve elmenekült a helyszínről. Az idős férfi belehalt a bántalmazásba.



Bartha Andrea az ítélet indoklásában kifejtette, a bizonyítási eljárás lényeges pontja a sértett lakásának ablakkilincsén fellelhető DNS-nyom volt, mely egyezett a vádlott DNS-ével. A tárgyaláson a szakértő kifejtette, az nemcsak közvetlenül, hanem közvetett módon - akár a vádlott és a sértett közötti kézfogást követően - is odakerülhetett - tette hozzá.



Megjegyezte, mivel a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján kétséget kizáróan nem nyert bizonyítottságot, hogy a bűncselekményt a vádlott követte volna el, ezért a bíróság felmentette az emberölés bűntettének vádja alól.



Mint azt az MTI korábban megírta, a tizenhárom évvel ezelőtt történt gyilkosság elkövetőjének felderítésére 2011-ben a rendőrség egymillió forint összegű nyomravezetői díjat is kitűzött, a nyomozást azonban két év múlva felfüggesztették, mert elkövetőt így sem sikerült megtalálni.



Az eljárás folytatását a Nemzeti Nyomozó Iroda rendelte el 2020 augusztusában, mert új bizonyíték merült fel, amit korábban még nem vizsgáltak meg. Az újabb szakértői vizsgálat alapján felmerült a gyanú, hogy a 75 éves férfi meggyilkolását a most felmentett, korábban erőszakos bűncselekmények miatt fegyházban fogva tartott férfi követte el.