Illegális dohánygyárat számoltak fel Kékcsén - videó

A NAV munkatársai lefoglalták a több mint 110 millió forint értékű dohányt, amely csaknem kilencvenezer doboz cigaretta megtöltésére elegendő. 2023.10.31 09:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Illegális dohánygyárat számoltak fel a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kékcsén a pénzügyőrök és a rendőrök egy közös akcióban - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint a hatóság munkatársai két kékcsei ingatlanban 843 kilogramm fogyasztási dohányt, csaknem harminc kilogramm dohánylevelet és a feldolgozáshoz szükséges gépeket is találtak.



Az ingatlanok melléképületében gyártotta és fekete zsákokba halmozta fel a feldolgozott dohányt egy 45 éves asszony, aki ehhez a szomszédok melléképületeiben is helyet kért.



A NAV munkatársai lefoglalták a több mint 110 millió forint értékű dohányt, amely csaknem kilencvenezer doboz cigaretta megtöltésére elegendő.



Az elkövetőnek jövedéki törvénysértés mellett költségvetési csalás gyanúja miatt is felelnie kell - tették hozzá.



Felhívták a figyelmet arra, hogy dohánytermék csak a NAV által nyilvántartásba vett, regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható közvetlenül; dohánylevél "napszámos" munkavégzés ellenértékeként sem adható át az idényjellegű munkát végző munkavállalónak.



A címlapfotó illusztráció.