Bűncselekmény

Videón, ahogy leköpnek és megvernek egy villamosvezetőt a Széll Kálmán téren

Leköpte és meg is verte a villamosvezetőt egy férfi Budapesten. Az eset még augusztusban történt, felvétel is készült róla a Széll Kálmán téren. A videó egy részét most hozta nyilvánosságra a rendőrség. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt indult eljárás. A támadót még keresik.