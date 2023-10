Bűnügy

Emberkereskedelemmel foglalkozó bűnbandát számoltak fel Mezőtúron - videó

Svájcban prostituáltakat futtató bűnbandát számolt fel Mezőtúron a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI); az ügy felderítésben részt vett a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a svájci rendőrség is - közölte a rendőrség pénteken a police.hu oldalon.



A gyanú szerint egy mezőtúri család tagjai több mint egy éve "magyar állampolgárságú, anyagi, egészségügyi és szociális körülményeik miatt kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatal nőket szerveztek be saját lakókörnyezetükből svájci prostitúciós munkavégzésre" - írták.



A közlemény szerint a család férfi tagjai érzelmi függőségi viszonyt, szerelmi kapcsolatot alakítottak ki a sértettekkel, így vették rá őket a prostitúciós tevékenységre. Kiutaztatták őket Svájcba, ahol főként Bern, Luzern és Zollikofen bordélyházaiban nyújtottak szexuális szolgáltatásokat.



A szexuálisan kizsákmányolt nőket a család tagjai folyamatos munkavégzésre, minél több ügyfél fogadására utasították, egyúttal követelték tőlük az így megkeresett svájci frank mihamarabbi hazaküldését.



A sértettek egy év alatt több tízmillió forintot küldtek haza vagy adtak át a család őket felügyelő tagjainak - írták a közleményben, hozzátéve, hogy a sértettek közül többen még terhesen is dolgoztak.



A rendőrök az ügyben egy 25 éves és egy 30 éves férfit, valamint egy 36 éves nőt szerdán hajnalban Mezőtúron fogtak el, illetve lefoglaltak több mobiltelefont, számos feljegyzést és zálogjegyet, míg lefoglaltak egy nagy értékű személygépkocsit, illetve zár alá vettek három ingatlant is.



A nyomozók az egyik címen találtak három olyan nőt, akik szintén az ügy sértettjei lehetnek; őket is kihallgatták.



A három elfogottat több ember sérelmére, szexuális cselekmény végzésére a sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva, rábírással elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével gyanúsították meg, majd mindegyiküket bűnügyi őrizetbe vették és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészségnél kezdeményezték a letartóztatásukat.