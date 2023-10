Bűnügy

Rendőrökre lőttek a menekülő embercsempészek az M5-ösön - újabb vádemelés

A Fővárosi Főügyészség után a nyomozó ügyészség is vádat emelt az M5-ös autópályán rendőrökkel szemben fegyvert használó külföldi embercsempészekkel szemben - tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken az MTI-t.



A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség fegyveresen elkövetett hivatalos személy elleni erőszak, valamint közúti veszélyeztetés és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt emelt vádat három iraki férfi ellen a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságon - tartalmazza a közlemény.



A többszörösen minősített embercsempészés bűntette miatt a Fővárosi Főügyészség 2023. július 24-én már vádat emelt az elkövetők és három társuk ellen a Fővárosi Törvényszéken - emlékeztettek.



Felidézték: a három közül két vádlott - egy jól szervezett bűnszervezet tagjaiként - 2022. november 14-én reggel az M5-s autópályán Budapest felé haladt egy kisteherautóval, amelynek rakterében 21 szír állampolgárságú illegális határátlépőt szállítottak.



A sztrádán a rendőrök ellenőrizni akarták a járművet, ám a jármű vezetője figyelmen kívül hagyta a megállásra utasító jelzéseket, majd többször nagy sebességgel irányjelzés nélkül sávot váltott, hosszasan a leálló sávban közlekedett és a járművét szándékosan az egyik szolgálati autó közvetlen közelébe kormányozta, veszélyeztetve a rendőrök életét és testi épségét.



A menekülés során a furgon jobb első ülésén utazó férfi az ablakon kihajolva egy gáz-riasztó fegyverrel háromszor a levegőbe lőtt, majd összesen öt célzott lövést adott le a rendőrautók irányába és négy üvegpalackot is feléjük dobott. Budapestre érve az elkövetők a megengedett sebességet túllépve, a záróvonalon áthajtva a leállósávban és a buszsávban haladtak tovább, majd amikor a forgalmi viszonyok miatt kénytelenek voltak megállni, kiszálltak a járműből és a szalagkorláton átugorva elfutottak. Eközben egyikük célzott lövéseket adott le az őket gyalogosan üldöző rendőrök felé - ismertették.



A harmadik vádlott egy társával úgynevezett előfutóként haladt autójával a furgon előtt, és a fegyvert is ő helyezte el a másik járműben azért, hogy társai az esetleges rendőri intézkedést erőszakkal vagy fenyegetéssel megakadályozzák - fűzték hozzá.



A nyomozó ügyészség a vádiratban a vádlottakkal szemben börtönbüntetés kiszabását és kiutasítást, a sofőrrel szemben továbbá járművezetéstől eltiltást indítványozott, valamint azt, hogy a bíróság egyesítse a vádlottak ellen indult büntetőeljárásokat - olvasható a közleményben.