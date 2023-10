Bűncselekmény

Elfogták egy kecskeméti bűnbanda utolsó két tagját is - videó

Elfogta egy nők kizsákmányolásával foglalkozó kecskeméti bűnbanda utolsó két tagját is a rendőrség - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a police.hu-n.



Azt írták, tavaly két alkalommal is lecsaptak a bűnbanda több tagjára: négy embert elfogtak, míg egyikük a körözésének kiadása után önként jelentkezett a rendőrségen.



Az öt embert azzal gyanúsítják, hogy kiszolgáltatott helyzetben lévő magyar nőket Németországba szerveztek ki prostitúcióra, ahol folyamatosan dolgoztatták és kizsákmányolták őket.



A gyanúsítottak közül jelenleg ketten letartóztatásban vannak, ketten bűnügyi felügyelet alatt állnak, míg ötödik társuk az időközben jogerőssé vált, más ügyben kiszabott börtönbüntetését tölti.



A nyomozás kiderítette, hogy az egymással rokonságban lévő elkövetői körnek az öt emberen túl tagja volt még két másik családtag is: egy 49 éves férfit és egy 34 éves nőt október 8-án délután az M5-ös autópálya egyik pihenőjében fogták el; éppen akkor csaptak le rájuk, amikor Kecskemétre tartottak, miután Budapesten felvették az általuk futtatott egyik lányt, aki akkor érkezett haza Németországból.



A közlemény szerint áltagosan havi 350 ezer forintot tehettek el a sértettek, miközben több ezer eurót is megkerestek ennyi idő alatt, a fennmaradó részt át kellett adniuk futtatóiknak, amikor hazajöttek Németországból.



A párostól elfogásuk után a nyomozók lefoglaltak két nagy értékű autót, több mobiltelefont, valamint zár alá vettek egy felújított kecskeméti ingatlant is.



A férfit és a nőt gyanúsítottként hallgatták ki több ember sérelmére, szexuális cselekmény végzésére, a sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva, rábírással elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének megalapozott gyanúja miatt.



Mindkettőjüket bűnügyi őrizetbe vették, a Kecskeméti Járásbíróság pedig időközben elrendelte a letartóztatásukat - olvasható a közleményben.