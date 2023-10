Bűnügy

Hatalmas tömegverekedés Szombathelyen: húsklopfolóval és partfisnyéllel estek egymásnak a rivális családok

Két rivális család esett egymásnak kedden délelőtt Szombathelyen. A Blikk információi szerint a vita a Fő téren alakult ki a két család között, majd egy kés is előkerült. A tömeget végül a rendőrök oszlatták fel.



A lap kiemelte, a rendőröket azután riasztották, hogy néhányan gázspray-vel fújták le egymást a szombathelyi Fő téren, majd hangos sikoltozás és trágár átkozódások közepette különböző tárgyakat lóbálva üldöztek egyeseket.



Partvisnyél és húsklopfoló is volt a garázdálkodóknál, majd egyre többen és többen csatlakoztak a kedd délelőtti vitához. A szemtanúk arról számoltak be, hogy ijesztő és félelemkeltő volt, amit láttak, ráadásul egy közeli bolt dolgozója akaratlanul is szívott a kifújt könnygázból. Az OTP-fiók környékén több irodában és lakásban is érezni lehetett a gázt, a munkatársak torokkaparásra panaszkodtak.



Amint meghallották a rendőrautó szirénáját, többen elfutottak a helyszínről. A rendőrség később a honlapján arról számolt be, hogy négy férfi és egy nő verekedett össze.



Csoportosan, a köznyugalmat súlyosan megzavarva és felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indult ellenük eljárás.