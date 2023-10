Bűnügy

Késeléssel végződött a horgászverseny

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt két férfi ellen, akik egy horgászverseny végén megkéselték a tó tulajdonosát - közölte a vádhatóság helyettes sajtószóvivője az MTI-vel kedden.



Jogg Zsolt tájékoztatása szerint a vádlottak - apa és fia - tavaly júniusban egy borsodi kistelepülés horgásztaván rendezett horgászversenyen vettek részt, ahol alkoholt fogyasztottak, és ittas állapotba kerültek.



A verseny végén a horgásztó üzemeltetője felszólította a fiatalabb vádlottat, hogy fejezze be a horgászatot és pakoljon össze. Erre szülei is megkérték, de amikor a tó tulajdonosának sógora is távozásra szólította fel, a vádlott rátámadt a férfire, ököllel megütötte, majd miután földre került, tovább ütlegelte - írta a sajtószóvivő.



A tó tulajdonosa fia megfékezésére szólította fel az idősebb vádlottat, aki erre hátba szúrta a tulajdonost. A sértett térdre esett, majd egy földről felvett fadarabbal fejbe vágta a fiatalabb vádlottat, hogy sógora és saját testi épségét védje. Az apa ekkor ismét megszúrta a sértettet, akit fölre zuhanása után mindkét vádlott rugdosott. A fiatalabb vádlott emellett ököllel a fejét, hátát ütlegelte, majd ő is megszúrta késsel - közölte Jogg Zsolt.



A horgásztó tulajdonosát öt szúrás érte. A mellkasfalat megnyitó seb következtében közvetett életveszélyes állapotba került, míg a másik sértett könnyebb sérüléseket szenvedett el. A cselekmény után a helyszínen maradt idősebb vádlott telefonon értesítette a rendőrséget és a mentőket.



A közlemény szerint az ügyészség a két férfi ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat. A letartóztatásban lévő, büntetett előéletű fiatalabb vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványoztak azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, míg az apával szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás a vádhatóság indítványa.