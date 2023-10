Bűncselekmény

NAV: jelöletlen élelmiszert, cigarettát és alkoholt is találtak egy román furgonban

Az autót vezető 37 éves férfi azt mondta, hogy a dohány és az alkohol a sajátja, a többi árut postacsomagként szállítja Írországba.

Csaknem egymillió forint bírságot kapott egy román sofőr, akinek a furgonját Hegyeshalomnál állították meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai; a járműben jelöletlen élelmiszert, adózatlan alkoholt, valamint cigarettát is találtak.



A NAV azt közölte kedden az MTI-vel, hogy négyszáz kilogramm nyers húst, tojást, adózatlan alkohol- és dohányterméket is találtak a pénzügyőrök a járműben, amelyet a sztráda győri szakaszán állítottak meg. A jármű ráadásul 3860 kilogrammal többet nyomott a megengedett súlynál.



Az autót vezető 37 éves férfi azt mondta, hogy a dohány és az alkohol a sajátja, a többi árut postacsomagként szállítja Írországba.



A hűtés nélküli nyers hús és a jelöletlen tojás miatt a pénzügyőrök értesítették a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) munkatársait, akik azonnal elrendelték a szabálytalanul szállított élelmiszerek megsemmisítését, míg a NAV munkatársai a jövedéki termékeket foglalták le.



A sofőr a túlsúly miatt 650 ezer forint közigazgatási bírságot kapott, a jövedéki törvény megsértéséért is felelnie kell, valamint az élelmiszerek megsemmisítési költsége is őt terhelte - áll a közleményben.