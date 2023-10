Bűncselekmény

Kannabiszt és marihuánát találtak Mány külterületén

Egy 51 éves férfi a mányi szeméttelepen több épületet is úgy alakított át, hogy azok kábítószer-termesztéshez alkalmasak legyenek. 2023.10.13 12:45 MTI

Fotó: police.hu

Több épületben is ültetvényt rendezett be egy budapesti férfi Mány külterületén, ahol a rendőrök 550 tő kannabiszt és 8 kilogramm fagyasztott növényi törmeléket találtak - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.



A közlemény szerint az 51 éves férfi a mányi szeméttelepen több épületet is úgy alakított át, hogy azok kábítószer-termesztéshez alkalmasak legyenek, így klímaberendezéssel, lámpákkal, ventilátorokkal és szellőztető-berendezéssel látta el azokat.



A helyszínen elfogott drogtermesztőt a rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.