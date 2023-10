Bűncselekmény

Lopott árammal és gázzal üzemeltetett panziót öt ember, elítélték őket

Az öt vádlott családi vállalkozásként működtette a vendéglátó egységeket egy borsodi kistelepülésen, emellett ételkiszállítással és közétkeztetéssel is foglalkoztak. 2023.10.13 12:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Encsi Járásbíróság egyenként 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt öt embert, akik lopott árammal, gázzal és ivóvízzel üzemeltettek éttermet és panziót Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében - közölte a Miskolci Törvényszék sajtótitkára az MTI-vel pénteken.



Floszmann Dávid tájékoztatása szerint az öt vádlott családi vállalkozásként működtette a vendéglátó egységeket egy borsodi kistelepülésen, emellett ételkiszállítással és közétkeztetéssel is foglalkoztak.



A több ingatlanból álló komplexum különböző részeiben kapott helyet a szállásszolgáltatás, a konyha és a vádlottak lakrészei, lakóháza. Az épületegyüttes az évek alatt folyamatosan bővült, azonban az eredeti közműleágazások bővítése hivatalosan nem történt meg - olvasható a közleményben.



A vádlottak illegálisan kiépített toldásokkal és elvezetésekkel 2007 és 2019 között a mérőórákat megkerülve vételeztek gázt, elektromos áramot és ivóvizet. A gázzal nemcsak az ingatlanokat látták el, hanem a kiszállításra használt és saját gépjárműveiket is azzal tankolták. A közműszolgáltatóknak okozott kár meghaladja a 90 millió forintot, amely utóbb részben megtérült - írta a sajtótitkár.



A közlemény szerint bíróság a vádlottakat jelentős értékre, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett lopás bűntettében mondta ki bűnösnek, a felfüggesztett szabadságvesztés mellett vádlottanként 600 ezer és 4 millió forint közötti pénzbüntetést szabott ki, valamint vagyonelkobzást is elrendelt.



A bíróság a vádlottak beismerő vallomását enyhítő körülményként, míg a többszörös bűnhalmazatot és a kitartó elkövetési jelleget súlyosító körülményéként értékelte.



Az ítélet nem jogerős, az ügyész, a terheltek és a védők is fenntartottak 3 munkanapot a jogorvoslati nyilatkozattételre.