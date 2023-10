Rendőrség

A BRFK megtiltotta a palesztinbarát budapesti gyűlés megtartását

Magyarországon nem lehet terrorszervezet mellett tüntetni; a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) megtiltotta a fővárosba péntekre bejelentett gyűlés megtartását - közölték a police.hu oldalon. A BRFK később azt közölte a rendőrségi honlapon, hogy szombatra is gyűlést jelentettek be Budapesten, de azt is megtiltották.



A BRFK közleménye szerint egy magánszemély jelentette be, hogy az Izrael és a Hamász terrorszervezet között folyó fegyveres harc kapcsán pénteken Budapest II. kerületében gyűlést kíván tartani.



A gyűlés illeszkedik a Hamász felhívásához, amely ezen a napon a "harag kimutatására" szólítja fel híveit az egész világon - írták.



A BRFK a gyülekezési jogról szóló 2018. évi törvény alapján megtiltotta a gyűlés megtartását, mert az közvetlenül veszélyeztetné a közbiztonságot és a közrendet. A rendőrség egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a betiltott gyűlésen történő részvétel szankciót von maga után.



A BRFK később azt közölte, hogy szombatra szintén egy magánszemély jelentette be, hogy "Budapest V. kerületében gyűlést kíván tartani, amely köthető a Hamász felhívásához". A rendőrség hangsúlyozta, hogy "Magyarországon nem lehet terrorszervezet mellett tüntetni".



A BRFK a gyülekezési jogról szóló törvény alapján megtiltotta e gyűlés megtartását is, mert az "a közbékét és a jelenlévők biztonságát is veszélyeztetné" - olvasható a közleményben.