Bűncselekmény

Elítélték a két fiatalkorút, akik homokot tömtek egy fiú szájába

A Miskolci Törvényszék előkészítő ülésen elítélte azt a két fiatalkorút, akik egy társukkal kiskorú fiú osztálytársuk szájába füvet, homokot és kavicsot tömtek - közölte a törvényszék sajtószóvivője szerdán az MTI-vel.



Homa-Hajdu Eszter tájékoztatása szerint az első- és másodrendű vádlottak tavaly márciusban egy borsodi kistelepülés iskolájának udvarán két oldalról lefogták a kiskorú sértettet. A földre fektették, majd a szájába a gyermekkorú társuk füvet, kavicsot és homokot tömött, amelyet a sértett le is nyelt. Ezután elengedték a sértettet, majd távoztak a helyszínről.



A gyermek a vele történtekről senkinek nem számolt be, azonban a következő napokban egyre rosszabbul érezte magát, így szülei orvoshoz vitték. Végül kórházba került, ahol megműtötték. A lenyelt idegen anyag a szervezetében bélelzáródást okozott, így a gyermek közvetlenül életveszélyes állapotba került - írta a sajtószóvivő.



A vádlottak az előkészítő ülésen beismerték bűnösségégüket és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról. Őket a törvényszék társtettesként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettében találta bűnösnek. Mindkettejüket 1 év 6 hónapra próbára bocsátotta, valamint a próbaidő alatti pártfogó felügyeletüket rendelte el - olvasható a közleményben.



Emellett a törvényszék külön magatartási szabályként fogalmazta meg a elkövetők számára, hogy vegyenek részt a pártfogó felügyelői szolgálat által szervezett csoportos, illetve a pártfogó felügyelő által felkínált egyéb foglalkozásokon.



A közlemény szerint a bíróság a büntetés kiszabásakor enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlottak beismerő vallomását, megbánó magatartását és azt, hogy őket a következmény tekintetében gondatlanság terheli.



Továbbá a bíróság azt is enyhítő körülményként értékelte, hogy amennyiben a cselekményt követően a sértett azonnali szakszerű orvosi segítséget kap, úgy a közvetlenül életveszélyes állapot, műtéti beavatkozással valószínűleg elkerülhető lett volna.



A törvényszék ugyanakkor súlyosító körülményként vette figyelembe a társtettesi elkövetést és a sértett számára okozott pszichés megterhelést, valamint azt, hogy a cselekmény következtében a sértett hosszabb időtartamú gyógykezelésre szorult - közölte a sajtószóvivő.



Az ítélet jogerős.