Tragikus baleset

Közleményt adott ki az iskola, ahol egy kidöntött kőkerítés zuhant egy 9 éves kisfiúra

Meghalt egy 9 éves kisfiú egy pesterzsébeti iskolánál kedd reggel, miután egy teherautó a kőkerítésnek ütközött, amely rádőlt a gyermekre és édesanyjára.



Budapest XX. kerületében, a Mártírok útján történt a baleset, miközben a teherautó az iskola udvaráról állt ki. A fiú a helyszínen életét vesztette, édesanyját a mentők kórházba vitték.



A Gyulai István Általános Iskola közleményben reagált a szörnyű tragédiára. Lernyei Ákos iskolaigazgató először is részvétét fejezte ki a mindössze kilencévesen meghalt Ricsi családjának.



"A szavak ilyenkor nehezen jönnek. Bármit mondunk, írunk, teszünk, nem hozza vissza Őt nekünk. A fájdalmunk leírhatatlan! Mindenben támogatjuk a szülőket. A hibáztatás teljesen természetes, mimagunk is ezt tesszük, a Hatóságokkal együttműködünk mindenben" - írták.



A közleményből kiderült, hogy csütörtök délután gyertyagyújtást tartanak az elhunyt gyermekért az iskola udvarán. Azt is közölték, hogy a diákoknak pszichológus nyújt segítséget a tragédia feldolgozásában.



A helyszínen a szemtanúk beszámolója szerint papírgyűjtésre érkezett a teherautó, ami tolatás közben kidöntötte a kerítéselemet. Ricsi édesanyja próbálta leszedni a törmeléket a gyerekről, de a kiérkező mentők már elvitték mellőle. A Budapesti Rendőr-főkapitányság őrizetbe vette a 48 éves sofőrt, és halálos közúti baleset gondatlan okozása vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki.