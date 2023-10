Bűnmegelőzés

ORFK: országos kibernyomozói szervezet alakult

Az egység összehangoltan dolgozik a bűncselekményre utaló elsődleges jelzéstől a felderítésen át egészen az ügy vádemelési szakaszáig. 2023.10.07 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Országos kibernyomozói szervezet alakult a rendőrségen belül október elején - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint az Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi főosztályán újonnan megalakult kiberstratégiai osztály munkatársai a rendőrség teljes kibervédelmi tevékenységét összehangolják, mintegy 300 ember munkáját koordinálják, továbbá a nemzetközi kapcsolattartásért is felelősek.



Ugyanakkor a szakterületet jól ismerő munkatársakkal bővítették és erősítették a területi nyomozóhatóságok - vármegyei rendőr-főkapitányságok, Budapesti Rendőr-főkapitányság, Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda - állományát is.



Az egység összehangoltan dolgozik a bűncselekményre utaló elsődleges jelzéstől a felderítésen át egészen az ügy vádemelési szakaszáig - tették hozzá.



Közölték azt is, hogy az online térben elkövetett jogsértések - ezen belül leginkább a vagyon elleni online csalások száma - az utóbbi öt évben folyamatosan emelkedett.



A rendőrséghez az elmúlt időszakban rendkívül sok ilyen típusú feljelentés érkezett, a sértetteknek okozott kár mostanra elérte a több milliárd forintot.



Eddig is több fronton küzdött a jelenség ellen a rendőrség: intenzív bűnmegelőzési kampányaikban széles körben bemutatták a főbb csalási formákat, az iskolai programjaikba beépítették az online biztonság oktatását - írták. Hozzátették: kibervédelmi nyomozóik éjjel-nappal dolgoztak a bűncselekmények felderítéséért és az elkövetők felelősségre vonásáért.



Tavaly a rendőrség is csatlakozott a KiberPajzs elnevezésű együttműködéshez, amelyben intézmények és piaci szereplők indítottak közös kampányt a lakosság kiberbiztonságának növeléséért.



Az együttműködő szervezetek között gyors és hatékony jelzőrendszer alakult ki, a lakosság kibertudatosságának növeléséért is összehangoltan dolgoznak - olvasható a közleményben.