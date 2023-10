Baleset

Bűntetőfékezett, a hüvelykujját mutatta a miatta ütköző autósoknak, majd elhajtott - videó

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádirata alapján a bíróság első fokon felfüggesztett börtönbüntetést, pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást is kiszabott azzal a férfival szemben, aki 2020 nyarán az Egér úton olyan ingerült lett egy közlekedési szituációban, hogy bevágott a másik sofőr elé, majd befékezett, amelynek következtében a sértetti autó egy másik vétlen autóval ütközött - közölte a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a férfi 2020. augusztus 22-én délután érvényes vezetői engedély nélkül haladt autóval a XI. kerületi Egér úton a belső forgalmi sávban, a megengedett 70 kilométer per óra helyett körülbelül 85 kilométer per órával.



A vele azonos irányban haladó másik sofőr az irányjelzőt szabályosan használva, a külső forgalmi sávból előzni kezdett, és a sávváltás miatt a vádlott elé került.



A vádlottnak emiatt - a megengedettet egyébként is túllépő sebességről - pár másodpercig lassítania kellett, azonban ennél erősebb fékezésre nem kényszerült. Az előzés befejezését követően a másik autó sofőrje visszatért a külső forgalmi sávba.



A vádlott a közlekedési helyzet miatt ingerült lett, és ahelyett, hogy a belső forgalmi sávban tovább haladt volna, felvette a külső sávba visszatérő jármű sebességét, és egy ideig mellette haladt, miközben a sofőr felé mutogatott. Ezután gyorsított, majd az autóját egy hirtelen mozdulattal jobbra kormányozva, bevágott a sértetti jármű elé, és büntetőfékezett - írták.



A szándékos és közvetlen veszélyhelyzetben a sértett erőteljesen fékezett, próbálta az autót elkormányozni, ennek ellenére nekiütközött egy a belső forgalmi sávban szabályosan haladó másik gépkocsinak.



A balesetben senki nem sérült meg - tették hozzá.



A vádlott a másik két jármű ütközését észlelte, ennek ellenére nem állt meg, hanem a lehúzott ablakon kinyúlva, a hüvelykujját mutatta a sértettek felé, majd elhajtott.



A baleset következtében a két ütköző járműben összesen több mint 1 500 000 forint kár keletkezett.



A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a férfit közúti veszélyeztetés bűntettével, valamint kétrendbeli rongálás bűntettével vádolta.



A tárgyaláson lefolytatott bizonyítás eredményeként a Budai Központi Kerületi Bíróság a férfit váddal egyezően bűnösnek mondta ki, és 1 év 6 hónap, végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre, 300 000 forint pénzbüntetésre ítélte, valamint két évre eltiltotta a járművezetéstől.



Az ítélet nem jogerős, a Fővárosi Főügyészség a vádlott és a védő felmentésre irányuló fellebbezésével szemben az ítélet helybenhagyását indítványozta a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszéken - áll a közleményben.