Tűzszerészek

Lezárják a XII. kerület egy részét második világháborús gránát hatástalanítása miatt

A Kiss János altábornagy utca egyik társasházának a kertjében, földmunkák során került elő egy 203 milliméteres, szovjet gyártmányú betonromboló gránát. 2023.10.06 07:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lezárják Budapesten a XII. kerület egy részét egy második világháborús betonromboló gránát hatástalanítása miatt pénteken, a korlátozás több lakóházat és több mint négyezer embert érint, és a környéken megváltozik a közösségi közlekedés is.



A XII. kerületi Kiss János altábornagy utca egyik társasházának a kertjében, földmunkák során került elő egy 203 milliméteres, szovjet gyártmányú betonromboló gránát. A második világháborús eredetű robbanótest biztonságos állapotfelméréséhez, illetve mozgatásához a rendőrség pénteken kora reggel mintegy 250 méter sugarú körben lezárja az érintett területet.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint a lezárás és kiürítés érinti a teljes Beethoven utcát, a Hertelendy utcát, a Kléh István utcát, a Szoboszlai utcát és az Ugocsa utcát. A lezárás érinti továbbá az Alkotás utca 31-47. közötti épületeket, a Böszörményi út 30-32. szám D. épületet, a Böszörményi út 16-28., a Brassai Sámuel utca 3-5., a Dolgos utca. 1-19., a Királyhágó utca 10-18., a Kiss János altábornagy utca 22-42. és 19-39., a Márvány utca 36-50. és 27-29., a Nagy Jenő utca 2-6., valamint a Tartsay Vilmos utca 14-30. és 1-21c. közötti ingatlanokat.



A lezárással és kiürítéssel érintett területen élőknek, dolgozóknak, oktatási intézménybe járóknak az ingatlanokat pénteken 8 óráig el kell hagyniuk. A rendőrség a területet reggel 7 órától várhatóan 14 óráig lezárja, oda behajtani sem lehet.



A lezárások a közösségi közlekedést is érintik: a Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint reggel 7 órától 13 óráig a 210-es és az e210-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Királyhágó utca megállót a Gyöngyösi utca M felé. A 210-es és az e210-es autóbusz a Böszörményi út-Jagelló út-Csörsz utca-Alkotás utca-Márvány utca útvonalon közlekedik és megáll az 59-es villamos Kiss János altábornagy utca megállójában, továbbá a 139-es, valamint a 212-es autóbusz érintett megállóiban.



Terelve közlekedik a 105-ös autóbusz is, nem érinti a Kiss János altábornagy utca, a Nagy Jenő utca, a Márvány utca és a Királyhágó utca megállót a Gyöngyösi utca felé. A 105-ös autóbusz a Csörsz utca-Alkotás utca-Márvány utca útvonalon közlekedik és megáll a 139-es, valamint a 212-es autóbusz érintett megállóiban.



A XII. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a lezárás idejére befogadóhelyet biztosítanak a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal alagsori nagy tárgyalótermében (Böszörményi út 23-25.).