Tragédiák

Már 324-en haltak meg balesetben az idén, a sérültek száma több mint tízezer

A közúti balesetek fő okai továbbra is a gyorshajtás, az elsőbbségadási szabályok be nem tartása, illetve a kanyarodási szabályok megszegése. 2023.10.04 16:14 MTI

Kevesebben haltak meg idén az utakon, mint a tavalyi év azonos időszakában - közölte a rendőrség szerdán a honlapján, a balesetek fő okaiként a gyorshajtást, az elsőbbség meg nem adását, illetve a kanyarodási szabályok megszegését említve.



Azt írták: több mint tíz százalékkal csökkent a halálos balesetek és csaknem húsz százalékkal az ezekben meghalt emberek száma az elmúlt év azonos időszakához képest. Felhívták a figyelmet arra, hogy a legtöbb tragédia megelőzhető lett volna a szabályok betartásával.



Hozzátették: a folyamatos hatósági ellenőrzések mellett a balesetek számának visszaszorítását szolgálják azok a tematikus akciók is, amelyek a leggyakoribb szabálytalanságokra összpontosítanak.



A közúti balesetek fő okai között továbbra is 27 százalékkal vezet a gyorshajtás, ezt követi 26 százalékkal az elsőbbségadási szabályok be nem tartása, illetve 15 százalékkal a kanyarodási szabályok megszegése - ismertették.



Idén szeptember végéig 10 674 sérüléssel járó közúti baleset történt az ország útjain, amelyek közül 299 volt halálos, ezekben 324 ember veszítette életét - olvasható a police.hu-n.



Címlapfotó: ütközésben összeroncsolódott személygépkocsi az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 91-es kilométernél 2023. október 3-án. A kecskeméti pihenőhely közelében történt balesetben a személygépkocsi egy kamionnal ütközött, amelynek felhasadt az üzemanyagtartálya. Egy másik személyautó pedig átszakította a szalagkorlátot és az oldalára borult a másik autópályatesten, ezért a sztráda mind a két oldalát lezárták. A balesetben egy személy a helyszínen életét vesztette. (MTI/Donka Ferenc)