Bűncselekmény

Vádat emeltek a tanítványait molesztáló gyulai karateedző ellen

Vádat emeltek egy gyulai karateedző ellen, aki szexuálisan molesztálta több tanítványát, köztük kiskorúakat is. A 68 éves férfi pornográf tartalmú felvételeket is készített a fiatalokról - tájékoztatta a Békés Vármegyei Főügyészség szerdán közleményben az MTI-t.



A férfi ellen 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett minősített szexuális erőszak, szexuális visszaélés bűntette, hat rendbeli, részben készítéssel, részben tartással elkövetett gyermekpornográfia bűntette, valamint két rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emeltek vádat.



A férfi az 1980-as évek végétől karateedzőként tevékenykedett Gyulán, az edzéseket 2010 szeptemberétől a saját lakóházában kialakított edzőteremben tartotta.



A vádlott 1990-től a letartóztatásáig több gyermekkorú és fiatalkorú fiú tanítványával fajtalankodott és közösült; az edzések során meztelenül fotózta, videózta őket szeméremsértő módon, nemi vágyának felkeltése és kielégítése céljából.



Ehhez edzői tekintélyét, a tanítvány és az edző közötti bizalmi és függelmi viszonyt használta fel, a tanítványok fejlődésének nyomon követésére hivatkozott. Volt, akit érzelmileg manipulált. Esetenként szeszes itallal tudatmódosult állapotba hozta a kiskorúakat.



A vármegyei főügyészség indítványozta, hogy a férfi az ítélethirdetésig maradjon letartóztatásban, a bíróság végrehajtandó fegyházbüntetésre ítélje őt, és tiltsa el a közügyek és minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amely során 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását végezné.



A főügyészség indítványa arra is kiterjed, hogy a bíróság a különleges bánásmódot igénylő sértettek kímélete okán zárja ki a nyilvánosságot a tárgyalásról.



Az eljárás a Gyulai Törvényszéken folytatódik - írták.