Az arlói búcsún tűnt el egy 11 éves kislány, kétségbeesve keresi őt a családja - videó

A nagyobb testvére vigyázott rá az arlói búcsúban, egy pillanatra veszítette szem elöl - de már ez is elég volt hozzá, hogy a nyoma vesszen annak a 11 éves kislánynak, akit azóta sem találnak. A családja azt mondja, elrabolhatták, azóta aludni sem tudnak.

A család retteg, hogy gyermeküket egy idegen tarthatja fogva. A kislány mindenkivel nagyon barátságos – úgy vélik, ezt használhatta ki az elrablója, hiszen magától sosem szökne el.



- Nem is aludtunk szinte, hát hogy aludnék, amikor egy apának nem jön haza a lánya, nem tudtunk aludni egy percet sem – mondta a TV2 Tényeknek Váradi Lajos.



A gyermeke múlt hét vasárnap, a borsodi Arlón rendezett búcsúban veszett nyoma. A szüleinek hamarabb haza kellett indulnia, ezért nagyobb testvérére bízták a kislányt. Csak egy pillanatra tévesztette szem elöl. Már aznap keresni kezdték a gyermeket, ám azóta sem tudják, hol lehet...



"Szétnéztünk itt, de már nem találtuk sehol, érdeklődtünk, hogy hol lehet a kislány. Kérdeztük a barátokat, ismerősöket, akkor mondták, hogy láttuk a lányodat itt, a velünk szemben álló buszmegállóban. Itt volt ezzel az úriemberrel úgymond. Akivel eltűnt, tudjuk, hogy azzal ment el, egy Gábor nevezetű férfival" – részletezte az apa.



Úgy tudják, a férfi dodzsem tulajdonosa mellett dolgozott kisegítőként, a zsetonokat szedte, azonban még aznap elbocsátották. A szerintük gyanús alakot végül egy bőrönddel látta valaki a buszmegállóban – állítólag a 11 éves Fruzsi is vele volt.



Váradi Lajosné szerint lánya nagyon rendes, nagyon barátságos. "Sőt inkább nagyon is közvetlen barátságos volt mindenkivel. Lehet, hogy ez volt a baj?" – tette hozzá az anya.



A család megtette a feljelentést a rendőrségen. A lányuknál pénz és telefon sem volt az eltűnésekor. A szülök 50 ezer forintot ajánlottak annak, aki segít megtalálni gyermeküket. Váradi Fruzsina jelenleg is szerepel a rendőrség eltűnt személyek listáján.



"Nagyon szegény családból vagyunk sajnos. Nem tudunk többet, de ezt garantálom, hogy ez biztos lesz, ez az ötvenezer forint, legyenek szívesek segítsenek" – hangsúlyozta.



Abban reménykednek, hogy Fruzsinát nem tartja fogva a férfi, és a lány hamarosan hazatér. Pár nap múlva ünnepelnék a 12. születésnapját.