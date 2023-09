Bűnügy

Brutálisan összevert négy börtönőr egy rabot

Őrizetbe vett a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség négy büntetés-végrehajtási dolgozót, akik a gyanú szerint életveszélyesen megvertek egy fogvatartottat - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken az MTI-vel.



Azt írták: a rendelkezésre álló adatok szerint szeptember 25-én reggel egy kelet-magyarországi büntetés-végrehajtási intézetben a vagyon elleni erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztés büntetését töltő középkorú fogvatartott a figyelmeztetések ellenére ismételten megszegte az intézeti szabályokat.



Hozzátették: ezt észlelte a felügyelet, és két büntetésvégrehajtási dolgozó a fogvatartottal szemben testi kényszert és bilincset alkalmazott. A megalapozott gyanú szerint a felügyelők - akikhez később még két társuk is csatlakozott - túllépték a jogszerű intézkedés kereteit és többször megütötték a férfit, akit a mentők eszméletlenül, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.



A nyomozó ügyészség hivatalos eljárásban, csoportosan elkövetett bántalmazás és életveszélyt okozó testi sértés miatt gyanúsítottként hallgatta ki a büntetés-végrehajtási dolgozókat, akik tagadták a bűncselekmény elkövetését. A főügyészség tájékoztatása szerint a bűncselekmény - a bűnhalmazatra tekintettel - akár 12 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.



Közölték azt is, hogy a nyomozó ügyészség indítványozta valamennyi gyanúsított letartóztatását, erről a Debreceni Törvényszék Katonai Tanácsának nyomozási bírája pénteken dönt.