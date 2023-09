Bűnügy

Bomló holttestet találtak Csepelen

Gyilkosság áldozata lett egy nyáron eltűnt 21 éves férfi, a rendőrség őrizetbe vette a feltételezett tettest és bűntársát - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.



Azt írták: a volt csepeli kenyérgyár területén füvet kaszáló munkás fedezett fel egy bomló holttestet még szeptember 16-án. A budapesti rendőrök megállapították, hogy az elhunyt egy 21 éves férfi volt, akinek eltűnését augusztusban jelentették be, azóta kereste a rendőrség. A nyomozás szerint a fiatal férfit a nyáron ölték meg.



A széles körű adatgyűjtés eredményeként a nyomozók szeptember 22-én a XXI. kerületből előállítottak egy 20 és egy 25 éves férfit; a nyomozás adatai szerint a három férfi július 20-án éjszaka együtt ment a csepeli gyárterületre, ahol a 20 éves férfi megkéselte a sértettet.



A 20 éves férfit emberölés, 25 éves társát pedig - aki tudott a gyilkosságról, de nem értesítette a hatóságot - bűnpártolás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Lakásaikon megtalálták a sértett iratait, telefonját, laptopját és más értéktárgyait, a 20 éves férfitől pedig az elkövetésnél használt, még mindig véres kés is előkerült.



Közölte a BRFK azt is, hogy mindkét gyanúsított beismerő vallomást tett.



A bíróság elrendelte az emberöléssel gyanúsított férfi letartóztatását és a bűnpártolással gyanúsított férfi bűnügyi felügyeletét.