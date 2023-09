Bűnügy

Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztést kapott egy többszörös visszaeső erőszakos férfi

Emberölés bűntettének kísérlete miatt jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla egy többszörösen visszaesőnek minősülő férfit, aki ollóval támadott meg egy embert - közölte a Győri Fellebbviteli Főügyészség kedden az MTI-vel.



A döntéssel a táblabíróság - egyetértve a fellebbviteli főügyészség álláspontjával - helybenhagyta az első fokon eljáró Győri Törvényszék határozatát.



A bíróság megállapította, hogy a férfi a fegyházbüntetésből legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételes szabadságra.



A férfit a "három csapás" alkalmazásával ítélték életfogytig tartó szabadságvesztésre, mert cselekménye személy elleni erőszakos bűncselekménynek minősül és ilyen jellegű bűncselekmények miatt 2018 novemberében és 2020 szeptemberében is elítélték már. A törvény értelmében erőszakos többszörös visszaesőnek minősül.



Az ítélet szerint a férfi azért érkezett Győrbe, hogy kések, ollók köszörülésével pénzt keressen.



Az egyik lakóházba nem engedték be, ezért a bejárati ajtót berúgva ment be.



Egy idősebb lakó távozásra szólította fel és testével elzárta a lépcsőfeljáró felé vezető utat.



Dulakodás alakult ki közöttük és a támadó megfenyegette, többször megütötte, majd egy nyolc centiméter pengehosszúságú ollóval megszúrta a lakót.



A dulakodást meghallották a sértett családtagjai, oda siettek, amire a támadó elmenekült.



A bántalmazás következtében a sértett mellkasát két szúrás érte, a sérülések nyolc napon belül gyógyultak. A súlyosabb következmény a szerencsének és a sértett eredményes védekezésének volt köszönhető - írta a fellebbviteli főügyészség a közleményben.